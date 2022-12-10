ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Байдена не розглядають український запит на касетні бомби, - Politico

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 10 грудня 2022 16:28
У Байдена не розглядають український запит на касетні бомби, - Politico Фото: офіційний представник Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована запитом України на постачання касетних боєприпасів, які заборонені у понад 100 країнах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зокрема, цю позицію підтвердив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.

"Згідно з нашою власною політикою, у нас є побоювання з приводу використання таких боєприпасів", - зазначив він, відмовившись офіційно підтвердити будь-який конкретний запит з Києва.

При цьому, за даними джерел Politico, запит на касетні боєприпаси - один з багатьох, який адміністрація Байдена на даний момент активно не розглядає.

"Це не "ні", але це не те, що обговорюється просто зараз", - додав співрозмовник.

Касетні боєприпаси зазвичай складаються з контейнера, що розкривається у повітрі, розкидаючи велику кількість розривних "бомб". Спочатку вони призначалися для ураження військових цілей на великій території, але були заборонені через велику небезпеку для мирних жителів.

Попри те, що США не підписалися під міжнародною забороною, американська сторона не поспішає виконувати запит України. Раніше Конгрес обмежив повноваження Білого дому щодо передачі касетних боєприпасів. Президент або держсекретар можуть обійти обмеження, але мають дотримуватися високих стандартів.

За даними Politico, на сьогодні США не вважають, що ці озброєння необхідні Україні на полі бою.

Нагадаємо, раніше CNN писало, що Україна вже кілька місяців просить про касетні бомби, але адміністрація Байдена поки не готова виконати запит.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці