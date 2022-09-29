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Окупанти обстріляли касетними бомбами Криворізький район, є постраждалі

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Криворізький район, Четвер 29 вересня 2022 09:58
Окупанти обстріляли касетними бомбами Криворізький район, є постраждалі Фото: Окупанти обстріляли касетними бомбами Криворізький район (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер вранці, 29 вересня, російські окупанти вдарили по Зеленодольській громаді Криворізького району Дніпропетровської області. В результаті отримали поранення 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативного угруповання військ "Каховка" у Facebook.

За даними військ, внаслідок обстрілу району забороненими касетними бомбами постраждала адміністративна будівля одного із підприємств.

"По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог вранці вдарив забороненим касетним реактивним снарядом з "Урагану" по промисловій інфраструктурі. Пошкоджено адмінбудівлю", - йдеться у повідомленні.

Пізніше з Telegram-повідомлення голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука стало відомо, що кількість поранених зросла до 15 осіб. Шестеро - важкі.

Людей доправили в лікарні Криворізького району.

Нагадаємо, 28 вересня окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Ракета потрапила до підприємства з переробки зернових.

Також 27 вересня росіяни намагалися вдарити по Кривому Рогу ракетою Х-59, але українські сили протиповітряної оборони збили її.

Крім того, 26 вересня окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу.

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Дніпропетровська область Обстріл Війна Росії проти України
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