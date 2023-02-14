НАТО створює координаційне бюро для захисту газопроводів

Мета координаційного бюро - скласти карту можливих уразливостей та зміцнити співпрацю з представниками промисловості, наголосив Столтенберг.

Це сприятиме протидії загрозам щодо критичної інфраструктури - наприклад, трубопроводів та підводних кабелів.

Останнім часом союзники НАТО посилили охорону особливо важливих об'єктів та обмін розвідувальною інформацією.

Нагадаємо, 27 вересня 2022 року стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" у вересні 2022 року підірвали росіяни.

НАТО та ЄС створюють цільову групу для посилення захисту критично важливої інфраструктури у відповідь на торішню атаку на газопроводи "Північний потік" та мілітаризацію Росією енергетики.

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