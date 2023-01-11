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НАТО та ЄС створюють групу для захисту інфраструктури у відповідь на підрив "Північного потоку"

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Україна, Середа 11 січня 2023 14:21
НАТО та ЄС створюють групу для захисту інфраструктури у відповідь на підрив "Північного потоку" Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

НАТО та ЄС створюють цільову групу для посилення захисту критично важливої інфраструктури у відповідь на торішню атаку на газопроводи "Північний потік" та мілітаризацію Росією енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підрив трубопроводів із Росії до Німеччини в Балтійському морі у вересні минулого року показав необхідність "протистояти цьому новому типу загроз".

"Це цільова група, в якій наші експерти з НАТО та Європейського Союзу будуть працювати пліч-о-пліч, щоб виявити ключові загрози нашій критично важливій інфраструктурі, вивчити стратегічні вразливості, які у нас є", - сказала вона в Брюсселі, виступаючи разом з генеральним секретарем. НАТО Єнсом Столтенбергом.

Фон дер Ляйєн сказала, що цільова група спочатку висуне пропозиції щодо транспортної, енергетичної, цифрової та космічної інфраструктури.

Західні офіційні особи кажуть, що напади на "Північний потік" та раптове припинення постачання газу з Росії з початку війни Москви в Україні показали, наскільки багато членів ЄС та НАТО залежать від ключової інфраструктури та російських енергоресурсів.

Столтенберг сказав, що цільова група стане частиною розширення співробітництва між НАТО та ЄС.

"Стійкість та захист критично важливої інфраструктури є ключовою частиною наших спільних зусиль, як ми бачили як у разі використання енергії президентом Путіним як зброю, так і… у підриві трубопроводів "Північний потік", - сказав він.

За його словами, необхідно разом подумати, "як зробити нашу критично важливу інфраструктуру, технології та ланцюжки поставок більш стійкими до потенційних загроз, та вжити заходів для зниження потенційних уразливостей".

Нагадаємо, німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" у вересні 2022 року підірвали росіяни

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

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