НАТО создает координационное бюро для защиты газопроводов

Цель координационного бюро - составить карту возможных уязвимостей и укрепить сотрудничество с представителями промышленности, подчеркнул Столтенберг.

Это будет способствовать противодействию угрозам в отношении критической инфраструктуры - к примеру, трубопроводов и подводных кабелей.

В последнее время союзники по НАТО усилили охрану особо важных объектов и обмен разведывательной информацией.

Напомним, 27 сентября 2022 года стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Немецкие следователи уверены, что "Северный поток" в сентябре 2022 года взорвали россияне.

НАТО и ЕС создают целевую группу для усиления защиты критически важной инфраструктуры в ответ на прошлогоднюю атаку на газопроводы "Северный поток" и милитаризацию Россией энергетики.

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