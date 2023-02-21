НАТО створить нову систему закупівлі зброї для України

Столтенберг на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем також домовилися організувати зустріч експертів НАТО, ЄС та України, щоб з'ясувати, що ще можна зробити для забезпечення України необхідною зброєю для боротьби з Росією.

Нагадаємо, раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни ЄС передати Україні свої запаси боєприпасів, аби допомогти у війні.

Водночас, він зазначає, що проблему з постачанням боєприпасів для України не може бути вирішено через систему спільних закупівель.

Окрім того, глава МЗС Словенії Таня Файон заявила, що понад 20 країн ЄС підтримують спільну закупівлю боєприпасів для України.

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