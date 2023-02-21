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НАТО створить нову систему закупівлі зброї для України

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

НАТО допоможе Україні купувати зброю та боєприпаси. На прохання Києва було вирішено, що Північноатлантичний альянс має підтримати створення ефективної системи закупівлі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Столтенберг на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем також домовилися організувати зустріч експертів НАТО, ЄС та України, щоб з'ясувати, що ще можна зробити для забезпечення України необхідною зброєю для боротьби з Росією.

Нагадаємо, раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни ЄС передати Україні свої запаси боєприпасів, аби допомогти у війні.

Водночас, він зазначає, що проблему з постачанням боєприпасів для України не може бути вирішено через систему спільних закупівель.

Окрім того, глава МЗС Словенії Таня Файон заявила, що понад 20 країн ЄС підтримують спільну закупівлю боєприпасів для України.

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НАТОЄнс СтолтенбергВійськова допомогаВійна Росії проти України