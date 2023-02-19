Міністри ЄС зустрінуться у березні, щоб вирішити проблему з боєприпасами для України

Міністри ЄС проведуть термінову зустріч, щоб вирішити проблему з боєприпасами для України. Вона відбудеться 6-7 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"6-7 березня відбудеться позачергове засідання, буде запропоновано прискорити процес, що вже відбувається. Працюючи разом, ми зможемо впоратися з цим завданням", - сказав Боррель.

Він зазначив, що проблема з постачання боєприпасів для України не може бути вирішена через систему спільних закупівель. Тому Боррель закликав країни ЄС постачати снаряди українським військовим з власних запасів.

"Ми повинні використовувати те, що у нас є, те, що є у країн-членів, які потім заповнять ці запаси за рахунок спільних постачань. Цим повинні займатися глави МЗС та міністри оборони", - сказав Боррель.

Нагадаємо, головний дипломат Європи Жозеп Боррель закликав європейські країни усунути дефіцит боєприпасів України і вирішити проблему найближчими тижнями.

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