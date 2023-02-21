НАТО создаст новую систему закупок оружия для Украины

Столтенберг на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем также договорились организовать встречу экспертов НАТО, ЕС и Украины, чтобы выяснить, что еще можно сделать для обеспечения Украины необходимым оружием для борьбы с Россией.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС передать Украине свои запасы боеприпасов, чтобы помочь в войне.

В то же время он отмечает, что проблема с поставкой боеприпасов для Украины не может быть решена через систему совместных закупок.

Кроме того, глава МИД Словении Таня Файон заявила, что более 20 стран ЕС поддерживают совместную закупку боеприпасов для Украины.

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