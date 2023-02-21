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НАТО создаст новую систему закупок оружия для Украины

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

НАТО поможет Украине закупать оружие и боеприпасы. По просьбе Киева было решено, что Североатлантический альянс должен поддержать создание эффективной системы закупок.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Столтенберг на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем также договорились организовать встречу экспертов НАТО, ЕС и Украины, чтобы выяснить, что еще можно сделать для обеспечения Украины необходимым оружием для борьбы с Россией.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС передать Украине свои запасы боеприпасов, чтобы помочь в войне.

В то же время он отмечает, что проблема с поставкой боеприпасов для Украины не может быть решена через систему совместных закупок.

Кроме того, глава МИД Словении Таня Файон заявила, что более 20 стран ЕС поддерживают совместную закупку боеприпасов для Украины.

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