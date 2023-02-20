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Боррель закликав терміново передати Україні всі боєприпаси ЄС

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Україна , Понеділок 20 лютого 2023 23:13
Боррель закликав терміново передати Україні всі боєприпаси ЄС Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Країни Європейського союзу мають передати Україні усі запаси боєприпасів, що мають, оскільки українська армія гостро потребує їх для протистояння з РФ.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок.

"Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше боєприпасів і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України", - сказав Боррель.

Водночас топ-дипломат ЄС заявив, що "в найближчі тижні найкращий шлях надати Україні боєприпаси - передати вже наявні в європейських арміях запаси".

"Ми не повинні чекати, поки їх (боєприпаси) виготовлять. Ми маємо використати те, що вже виготовлене й зберігається на складах і буде виготовлене в найближчі дні. Пріоритет має надаватись постачанню українській армії. Стільки, скільки можемо", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна зіткнулася із деяким дефіцитом боєприпасів. Міжнародним партнерам слід усунути його протягом тижнів.

Крім того, Україна може відчувати деякий дефіцит боєприпасів, проте це лише питання часу, адже західні партнери не мають стратегічних проблем із продовженням забезпечення військових зусиль нашої держави.

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