Боррель закликав терміново передати Україні всі боєприпаси ЄС

Країни Європейського союзу мають передати Україні усі запаси боєприпасів, що мають, оскільки українська армія гостро потребує їх для протистояння з РФ.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок.

"Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше боєприпасів і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України", - сказав Боррель.

Водночас топ-дипломат ЄС заявив, що "в найближчі тижні найкращий шлях надати Україні боєприпаси - передати вже наявні в європейських арміях запаси".

"Ми не повинні чекати, поки їх (боєприпаси) виготовлять. Ми маємо використати те, що вже виготовлене й зберігається на складах і буде виготовлене в найближчі дні. Пріоритет має надаватись постачанню українській армії. Стільки, скільки можемо", - зазначив він.