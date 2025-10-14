У НАТО спрогнозували ефект від можливої передачі Україні ракет Tomahawk
Американські ракети Tomahawk можуть стати доповненням до того далекобійного озброєння, яке вже використовує Україна у війні з Росією.
Про це заявив високопоставлений чиновник НАТО, повідомляє РБК-Україна.
Він зазначив, що ракети Tomahawk, безумовно, вплинули б на військову ситуацію.
За словами чиновника НАТО, Захід уже спостерігав значні успіхи України з ударними безпілотниками-камікадзе на досить великих дальностях. Також у НАТО спостерігали, як Україна впровадила нову крилату ракету, яку успішно використовують для ударів на великі відстані.
"Таким чином, у всіх цих аспектах використання Tomahawk збільшило б потужності та деякі можливості, але при цьому доповнювало б те, що Україна вже досягає", - додав він.
Постачання Україні Tomahawk
Нагадаємо, ще 7 жовтня президент США Дональд Трамп заявляв, що він практично ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Уже 13 жовтня Трамп заявляв, що готовий передати такі ракети, але для початку йому потрібно "поговорити з Росією, чи хоче вона, щоб у її бік летіли Tomahawk".
Водночас минулого тижня Трамп і Зеленський провели кілька телефонних розмов, під час яких, зокрема, обговорювали й питання передання Tomahawk.
На п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні запланована зустріч лідерів України та США. Більш детально про те, чи можуть за її підсумками початися поставки Tomahawk, - у матеріалі РБК-Україна.