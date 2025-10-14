У НАТО спрогнозували ефект від можливої передачі Україні ракет Tomahawk

Американські ракети Tomahawk можуть стати доповненням до того далекобійного озброєння, яке вже використовує Україна у війні з Росією.

Про це заявив високопоставлений чиновник НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що ракети Tomahawk, безумовно, вплинули б на військову ситуацію. За словами чиновника НАТО, Захід уже спостерігав значні успіхи України з ударними безпілотниками-камікадзе на досить великих дальностях. Також у НАТО спостерігали, як Україна впровадила нову крилату ракету, яку успішно використовують для ударів на великі відстані. "Таким чином, у всіх цих аспектах використання Tomahawk збільшило б потужності та деякі можливості, але при цьому доповнювало б те, що Україна вже досягає", - додав він.