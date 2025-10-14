В НАТО спрогнозировали эффект от возможной передаче Украине ракет Tomahawk
Американские ракеты Tomahawk могут стать дополнением к тому дальнобойному вооружению, которое уже использует Украина в войне с Россией.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает РБК-Украина.
Он отметил, что ракеты Tomahawk, безусловно, повлияли бы на военную ситуацию.
По словам чиновника НАТО, Запад уже наблюдал значительные успехи Украины с ударными беспилотниками-камикадзе на достаточно больших дальностях. Также в НАТО наблюдали, как Украина внедрила новую крылатую ракету, которую успешно используют для ударов на большие расстояния.
"Таким образом, во всех этих аспектах использование Tomahawk увеличило бы мощности и некоторые возможности, но при этом дополняло бы то, что Украина уже достигает", - добавил он.
Поставки Украине Tomahawk
Напомним, еще 7 октября президент США Дональд Трамп заявлял, что он практически принял решение по поставкам Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Уже 13 октября Трамп заявлял, что готов передать такие ракеты, но для начала ему нужно "поговорить с Россией, хочет ли она, чтобы в ее сторону летели Tomahawk".
При этом на прошлой неделе Трамп и Зеленский провели несколько телефонных разговоров, во время которых, в частности, обсуждался и вопрос передачи Tomahawk.
На пятницу, 17 октября, в Вашингтоне запланирована встреча лидеров Украины и США. Более детально о том, могут ли по ее итогам начаться поставки Tomahawk, - в материале РБК-Украина.