В НАТО спрогнозировали эффект от возможной передаче Украине ракет Tomahawk

Американские ракеты Tomahawk могут стать дополнением к тому дальнобойному вооружению, которое уже использует Украина в войне с Россией.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что ракеты Tomahawk, безусловно, повлияли бы на военную ситуацию. По словам чиновника НАТО, Запад уже наблюдал значительные успехи Украины с ударными беспилотниками-камикадзе на достаточно больших дальностях. Также в НАТО наблюдали, как Украина внедрила новую крылатую ракету, которую успешно используют для ударов на большие расстояния. "Таким образом, во всех этих аспектах использование Tomahawk увеличило бы мощности и некоторые возможности, но при этом дополняло бы то, что Украина уже достигает", - добавил он.