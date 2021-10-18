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НАТО сожалеет о решении России приостановить работу представительства

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Понедельник 18 октября 2021 21:49
НАТО сожалеет о решении России приостановить работу представительства Фото: НАТО сожалеет о решении России приостановить работу представительства (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО отреагировало на решение Российской Федерации приостановить работу своей дипломатической миссии при альянсе. Организация и в дальнейшем будет открытой к диалогу со страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

НАТО сожалеет о том, что Российская Федерация приостанавливает работу дипломатической миссии при альянсе, а также военной и информационной миссий организации в Москве.

"Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО", - отмечает альянс.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что НАТО выслало восемь сотрудников миссии России из-за их враждебной деятельности.

Вследствие этого, Российская Федерация приняла решение приостановить работу представительства при НАТО.

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НАТО Российская Федерация
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