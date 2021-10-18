НАТО шкодує про рішення Росії призупинити роботу представництва

НАТО відреагувало на рішення Російської Федерації призупинити роботу своєї дипломатичної місії при альянсі. Організація й надалі буде відкритою до діалогу з країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

НАТО шкодує про те, що Російська Федерація призупиняє роботу дипломатичної місії при альянсі, а також військової й інформаційної місій організації в Москві. "Політика НАТО щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили наше стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і водночас ми залишаємося відкритими для діалогу, в тому числі через Раду Росія-НАТО", - відзначає альянс.