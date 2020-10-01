ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В НАТО создали механизм для урегулирования конфликта Турции и Греции

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о создании механизма для урегулирования конфликта между Турцией и Грецией. Анкара и Афины спорят из-за добычи полезных ископаемых в Средиземном море.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

По словам Столтенберга, военный механизм решения конфликта был создан благодаря конструктивному взаимодействию Греции и Турции.

"Этот механизм безопасности может помочь создать пространство для дипломатических усилий по разрешению основного конфликта, и мы готовы развивать его и дальше. Я буду оставаться в тесном контакте с обоими союзниками", - подчеркнул генсек НАТО.

Самые читаемые новости

Напомним, Турция в одностороннем порядке начала разработку полезных ископаемых в исключительной морской зоне Кипра. Несмотря на осуждение со стороны Европейского союза, работы продолжаются по настоящее время.

Из-за разведывательных работ вблизи греческого острова Афины выражали демарш Турции.

Кроме того, Греция заявляла о готовности к войне с Турцией за нефть в Средиземном море.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал сделать все возможное для обеспечения турецких прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОТурцияГрецияСредиземное море