У НАТО створили механізм для врегулювання конфлікту Туреччини та Греції

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про створення механізму для врегулювання конфлікту між Туреччиною та Грецією. Анкара та Афіни сперечаються через видобування корисних копалин в Середземному морі.
Про це повідомляє прес-служба НАТО.
За словами Столтенберга, військовий механізм вирішення конфлікту був створений завдяки конструктивній взаємодії Греції та Туреччини.
"Цей механізм безпеки може допомогти створити простір для дипломатичних зусиль з вирішення основного конфлікту, і ми готові розвивати його і далі. Я буду залишатися в тісному контакті з обома союзниками", - наголосив генсек НАТО.
Нагадаємо, Туреччина в односторонньому порядку почала розробку корисних копалин у виключній морській зоні Кіпру. Попри засудження з боку Європейського союзу, роботи тривають по теперішній час.
Через розвідувальні роботи поблизу грецького острову Афіни висловлювали демарш Туреччині.
Крім того, Греція заявляла про готовність до війни з Туреччиною за нафту в Середземному морі.
Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обіцяв зробити все можливе для забезпечення турецьких прав в Чорному, Егейському та Середземному морях.