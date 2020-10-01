ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У НАТО створили механізм для врегулювання конфлікту Туреччини та Греції

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про створення механізму для врегулювання конфлікту між Туреччиною та Грецією. Анкара та Афіни сперечаються через видобування корисних копалин в Середземному морі.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

За словами Столтенберга, військовий механізм вирішення конфлікту був створений завдяки конструктивній взаємодії Греції та Туреччини.

"Цей механізм безпеки може допомогти створити простір для дипломатичних зусиль з вирішення основного конфлікту, і ми готові розвивати його і далі. Я буду залишатися в тісному контакті з обома союзниками", - наголосив генсек НАТО.

Популярні новини

Нагадаємо, Туреччина в односторонньому порядку почала розробку корисних копалин у виключній морській зоні Кіпру. Попри засудження з боку Європейського союзу, роботи тривають по теперішній час.

Через розвідувальні роботи поблизу грецького острову Афіни висловлювали демарш Туреччині.

Крім того, Греція заявляла про готовність до війни з Туреччиною за нафту в Середземному морі.

Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обіцяв зробити все можливе для забезпечення турецьких прав в Чорному, Егейському та Середземному морях.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОТурцияГреціяСредиземное море