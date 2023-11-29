У НАТО про ситуацію на фронті: "Українці мають реально чіткий план"

Сили оборони України у відбитті широкомасштабної військової агресії РФ та контрнаступальних операціях мають "чіткий план", який реалізовують на фронті та загальному театрі бойових дій.

Про це 29 листопада на брифінгу у Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу повідомив кореспонденту РБК-Україна високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Представник Альянсу високо оцінив дії українських захисників навіть за умов певного дефіциту необхідного озброєння, наданого країнами-партнерами.

"В українців є план, і вони його реалізовують. Але це справді дуже-дуже важко - воювати з росіянами навіть із підтримкою, яку захід надає Україні", - сказав він.

За словами чиновника НАТО, те, що "роблять українці, - це неймовірно". У цьому контексті він навів приклад звільнення бійцями ЗСУ на цей момент близько половини території України, яку після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року було захоплено окупантами, а також операції Сил оборони у Чорному морі.

"В українців є реально чіткий план, як досягати успіху", - зауважив представник Альянсу у розмові з кореспондентом видання.

Контрнаступальні дії ЗСУ

Сили оборони України розпочали контрнаступ на початку червня. На основному напрямі, південному, бійці ЗСУ звільнили вже 260 кв. км території.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Україна Кирило Буданов заявляв, що першу оборонну лінію на південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та окупованим Кримом можна завершити ще до зимових морозів.

Ще у вересні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що від початку повномаштабного вторгнення РФ, Україна вже звільнила більше ніж половину захоплених росіянами територій.

Операції Сил оборони у Чорному морі

Також нагадаємо, нещодавно українські військові провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у Чорному морі. Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму. Внаслідок атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд".

Крім того, 10 листопада розвідники ГУР провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі. Пізніше в ГУР підтвердили, що 10 листопада було проведено операцію з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проекту 1176 "Акула", інший новіший - проекту 11770 "Серна" пішли на дно.

Додамо, нещодавно речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів, що Сили оборони знищили вже 15 кораблів ЧФ росіян, та пошкодили 12.