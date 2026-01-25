НАТО розпочало найбільші навчання року Steadfast Dart на тлі напруги навколо Гренландії

НАТО розпочало найбільші у 2026 році військові навчання Steadfast Dart, метою яких є відпрацювання швидкого перекидання військ і техніки у разі можливого нападу Росії на країни Балтії або Польщу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даими видання, ключову роль у навчаннях відіграє Німеччина, яка фактично перетворюється на головний оборонний хаб НАТО. До країни перекидають понад 10 тисяч військовослужбовців із 11 держав-членів Альянсу.
У Steadfast Dart задіяно 17 кораблів, 20 військових літаків та близько 1500 одиниць важкої техніки, серед яких танки, ракетні системи та військові вантажівки.
У межах навчань НАТО розгортає Allied Reaction Force - мобільне угруповання швидкого реагування, призначене для оперативних дій у кризових ситуаціях. Навчаннями командує генерал бундесверу Інго Герхарц, який відповідає за сили НАТО в Центральній Європі.
За його словами, Steadfast Dart має продемонструвати здатність Альянсу швидко та злагоджено захищати свою територію.
"Наше командування відповідає за оборону Альянсу від Атлантичного узбережжя до країн Балтії. Ці навчання показують, наскільки важливою є роль Німеччини як центру оборони НАТО", - заявив Герхарц.
Після успішних дій США у Венесуелі президент Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "життєво необхідним" для національної безпеки країни. Він стверджував, що острів нібито перебуває в оточенні флотів Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не спроможна гарантувати належний рівень безпеки.
Спочатку Трамп не відкидав можливості застосування сили для встановлення контролю над островом. Подібну позицію озвучував і заступник голови адміністрації Білого дому Стівен Міллер, наголошуючи, що Гренландія має увійти до системи національної безпеки США, навіть якщо для цього знадобляться жорсткі кроки.
На цьому тлі на острів було перекинуто обмежений, але показовий контингент сил союзників по НАТО. Паралельно Трамп оголосив про намір запровадити мита проти держав, які відкрито підтримали Данію, однак його заяви, зокрема застереження Європі щодо військової присутності в регіоні, фактично залишилися без реакції.
Зрештою ситуацію вдалося врегулювати дипломатичним шляхом. 21 січня після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Давосі Трамп повідомив про напрацювання рамок майбутньої угоди щодо Гренландії, яка передбачає повагу до суверенітету Данії та оновлення дансько-американської оборонної угоди 1951 року.