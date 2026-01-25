НАТО начало крупнейшие учения года Steadfast Dart на фоне напряжения вокруг Гренландии

По данным издания, ключевую роль в учениях играет Германия, которая фактически превращается в главный оборонный хаб НАТО. В страну перебрасывают более 10 тысяч военнослужащих из 11 государств-членов Альянса.

В Steadfast Dart задействовано 17 кораблей, 20 военных самолетов и около 1500 единиц тяжелой техники, среди которых танки, ракетные системы и военные грузовики.

Германия - центр обороны Альянса

В рамках учений НАТО разворачивает Allied Reaction Force - мобильную группировку быстрого реагирования, предназначенную для оперативных действий в кризисных ситуациях. Учениями командует генерал бундесвера Инго Герхарц, который отвечает за силы НАТО в Центральной Европе.

По его словам, Steadfast Dart должны продемонстрировать способность Альянса быстро и слаженно защищать свою территорию.

"Наше командование отвечает за оборону Альянса от Атлантического побережья до стран Балтии. Эти учения показывают, насколько важна роль Германии как центра обороны НАТО", - заявил Герхарц.