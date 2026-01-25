НАТО начало крупнейшие учения года Steadfast Dart на фоне напряжения вокруг Гренландии

НАТО начало крупнейшие в 2026 году военные учения Steadfast Dart, целью которых является отработка быстрой переброски войск и техники в случае возможного нападения России на страны Балтии или Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным издания, ключевую роль в учениях играет Германия, которая фактически превращается в главный оборонный хаб НАТО. В страну перебрасывают более 10 тысяч военнослужащих из 11 государств-членов Альянса.
В Steadfast Dart задействовано 17 кораблей, 20 военных самолетов и около 1500 единиц тяжелой техники, среди которых танки, ракетные системы и военные грузовики.
В рамках учений НАТО разворачивает Allied Reaction Force - мобильную группировку быстрого реагирования, предназначенную для оперативных действий в кризисных ситуациях. Учениями командует генерал бундесвера Инго Герхарц, который отвечает за силы НАТО в Центральной Европе.
По его словам, Steadfast Dart должны продемонстрировать способность Альянса быстро и слаженно защищать свою территорию.
"Наше командование отвечает за оборону Альянса от Атлантического побережья до стран Балтии. Эти учения показывают, насколько важна роль Германии как центра обороны НАТО", - заявил Герхарц.
После успешных действий США в Венесуэле президент Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "жизненно необходимым" для национальной безопасности страны. Он утверждал, что остров якобы находится в окружении флотов России и Китая, а Дания, по его словам, не способна гарантировать надлежащий уровень безопасности.
Сначала Трамп не исключал возможности применения силы для установления контроля над островом. Подобную позицию озвучивал и заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер, подчеркивая, что Гренландия должна войти в систему национальной безопасности США, даже если для этого понадобятся жесткие шаги.
На этом фоне на остров был переброшен ограниченный, но показательный контингент сил союзников по НАТО. Параллельно Трамп объявил о намерении ввести пошлины против государств, открыто поддержавших Данию, однако его заявления, в частности предостережения Европе относительно военного присутствия в регионе, фактически остались без реакции.
В конце концов ситуацию удалось урегулировать дипломатическим путем. 21 января после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе Трамп сообщил о наработке рамок будущего соглашения по Гренландии, которое предусматривает уважение суверенитета Дании и обновление датско-американского оборонного соглашения 1951 года.