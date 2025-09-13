НАТО начало учения по быстрой переброске войск в Литву

В субботу, 13 сентября, НАТО начало масштабные учения по переброске войск и техники в Литву. Цель - укрепить восточный фланг Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Х объединенного командования сил Альянса в Нидерландах.

В командовании добавили, что учения "Grand Eagle 25" имеют цель повысить боеготовность и оперативную совместимость совместимость союзников, укрепляя восточный фланг НАТО.

"Учения "Grand Eagle 25" уже начались! В рамках учений силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву - быструю, мощную и скоординированную", - говорится в посте.

Другая операция НАТО

Напомним, что в ночь на 10 августа Россия совершила комбинированную атаку по Украине. В ту же ночь вражеские беспилотники залетели в воздушное пространство Польши.

По словам премьер-министра страны Дональда Туска, воздушное пространство Польши было нарушено минимум 19 раз. Также известно, что польское ПВО сбило 4 дроны и в стране нашли обломки 16 вражеских беспилотников.

В ответ на это последовала реакция НАТО. В частности, вчера генсек Альянса Марк Рютте объявил, что блок начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы.

Сегодня в Генштабе Польши показали кадры посадки французского транспортного самолета А-400, который доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.

Также известно, что в рамках этой миссии будут развернуты союзные силы, включая Данию, Францию, Британию и Германию.