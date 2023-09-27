В НАТО не розглядають вступ України до Альянсу в обмін на території, - посол Києва

В Північноатлантичному союзі не розглядають можливість вступу України до Альянсу через відмову від тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника України при НАТО Наталії Галібаренко, яку цитує " Інтерфакс-Україна ".

Під час розмови з журналістами в Брюсселі Галібаренко заявила, що серед країн-членів НАТО немає подібних дискусій, що й підтвердили делегації інших країн.

"Мені доводилося чути висловлювання, мовляв, Україні варто врахувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО частинами. Але це неформальні обговорення, в яких перевіряють ґрунт: вони хочуть подивитися, якою буде реакція. У штаб-квартирі НАТО такого немає", - сказала Галібаренко.

Представник України при НАТО додала, що в Альянсі зокрема обговорюють, як Україна може поєднати проведення реформ з веденням бойових дій, оскільки усі розумують наскільки це важко.

"Іноді партнери визнають, що вимагають від нас забагато, адже щодо реформ нам висувають ті самі вимоги, які виконували країни у мирний час. Ми не маємо десяти років на реформи. У нас інші терміни", - відзначила посол.

Вступ України до НАТО

Україна планувала отримати запрошення на вступ до Альянсу під час саміту у Вільнюсі, який відбувся цього літа. Київ розуміє, що матиме змогу приєднатись до НАТО лише після завершення бойових дій, втім планував отримати своєрідний політичний сигнал від союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови". Зокрема країни-члени НАТО, під час саміту, погодились, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою.