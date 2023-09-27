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В НАТО не рассматривают вступление Украины в Альянс в обмен на территории, - посол Киева

Среда 27 сентября 2023 13:54
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В НАТО не рассматривают вступление Украины в Альянс в обмен на территории, - посол Киева Фото: в НАТО не рассматривают вступление Украины в Альянс в обмен на территории (cbc.ca)
Автор: Сергей Пышкин

В Североатлантическом союзе не рассматривают возможность вступления Украины в Альянс через отказ от временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Украины при НАТО Натальи Галибаренко, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

Во время разговора с журналистами в Брюсселе Галибаренко заявила, что среди стран-членов НАТО нет подобных дискуссий, что и подтвердили делегации других стран.

"Мне приходилось слышать высказывания, мол, Украине стоит учесть опыт Германии, которая вступала в НАТО частями. Но это неформальные обсуждения, в которых проверяют почву: они хотят посмотреть, какой будет реакция. В штаб-квартире НАТО такого нет", - сказала Галибаренко.

Представитель Украины при НАТО добавила, что в Альянсе в частности обсуждают, как Украина может совместить проведение реформ с ведением боевых действий, поскольку все понимают насколько это трудно.

"Иногда партнеры признают, что требуют от нас слишком много, ведь по реформам нам выдвигают те же требования, которые выполняли страны в мирное время. У нас нет десяти лет на реформы. У нас другие сроки", - отметила посол.

Вступление Украины в НАТО

Украина планировала получить приглашение на вступление в Альянс во время саммита в Вильнюсе, который состоялся этим летом. Киев понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий, впрочем, планировал получить своеобразный политический сигнал от союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". В частности, страны-члены НАТО во время саммита согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре.

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