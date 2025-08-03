НАТО розглядає можливість розміщення корпусу військ у країні-сусідці Росії

НАТО вивчає можливість розміщення німецько-нідерландського корпусу союзних сил на території Естонії. Якщо рішення буде позитивним, сили базуватимуться в місті Пярну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Ханно Певкура, якого цитує ERR.
За його словами, остаточне рішення щодо розміщення сил в Естонії буде ухвалено протягом поточного року.
Йдеться про важливу частину ширшого стратегічного плану НАТО, який охоплює зону відповідальності, що включає і Балтійський регіон. Розміщення корпусу передбачає створення інфраструктури для 100-200 осіб: штабних будівель, технічних приміщень та необхідних комунікацій.
"Це торкнеться не лише наших союзників, які виконують командні функції, а й естонських військовослужбовців, включаючи строковиків. Для Сил оборони це стратегічно значущий крок", - заявив міністр.
Місто Пярну має відповідну інфраструктуру - розташований неподалік порт, аеродром, залізницю, шосе та близькість до Риги.
Міністерство оборони Естонії запланувало виділити на будівництво інфраструктури для корпусу 17 млн євро.
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