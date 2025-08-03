НАТО рассматривает возможность размещения корпуса войск в стране-соседке России

По его словам, окончательное решение о размещении сил в Эстонии будет принято в течение текущего года.

Речь идет о важной части более широкого стратегического плана НАТО, который охватывает зону ответственности, включающую и Балтийский регион. Размещение корпуса предусматривает создание инфраструктуры для 100-200 человек: штабных зданий, технических помещений и необходимых коммуникаций.

"Это коснется не только наших союзников, которые выполняют командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг", - заявил министр.

Город Пярну имеет соответствующую инфраструктуру - расположенный неподалеку порт, аэродром, железную дорогу, шоссе и близость к Риге.

Министерство обороны Эстонии запланировало выделить на строительство инфраструктуры для корпуса 17 млн евро.