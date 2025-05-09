РФ може за 2-3 роки наростити сили для війни в Європі, - прем'єр Нідерландів
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф припускає, щоб Росії вистачить двох-трьох років для підготовки до нової війни. Він не виключає, що російська агресія може бути направлена проти Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Схоофа, якого цитує NOS.
Відповідну заяву він зробив під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю лідерів ініціативи "Об’єднаний експедиційний корпус", що пройде 9 травня в столиці Норвегії.
Прем'єр-міністр Нідерландів прокоментував повідомлення про посилення військової активності Росії поблизу кордону з Фінляндією, зокрема про будівництво нових залізниць.
Схооф вважає, що Росія може протягом двох-трьох років наростити військові сили на північноєвропейському кордоні, щоб розпочати ще одну війну.
"За кілька років Росія може розвинути достатній потенціал, щоб, можливо, розпочати ще одну війну, і це легко може статися на європейському континенті", - сказав прем'єр Нідерландів.
При цьому він додав, що не хоче нікого лякати і що "немає жодної гарантії, що буде напад з боку Росії". Але прем'єр наголосив, що Європа повинна активно працювати, щоб запобігти агресії з боку РФ.
Ризики війни РФ проти НАТО
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія не зупиниться у разі перемоги в Україні. За його словами, наступними жертвами Кремля можуть стати країни Балтії або Польща.
Розвідка деяких європейських країн також повідомляла, що Росія може готуватися до нового воєнного конфлікту, який може включати протистояння з НАТО.
Президент Литви Гітанас Науседа допускав, що РФ може здійснити новий напад умовно через чотири-п'ять років.
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