НАТО разработало три сценария будущего военного блока

Оборонный колледж НАТО подготовил сценарии развития военного блока в преддверии 70-й годовщины образования Североатлантического альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад, размещенный на официальном сайте учебного заведения.

Авторы доклада проработали три пути развития - "хороший", "плохой" и "ужасный".

"Оценка деятельности НАТО за 70 лет - положительная. Силы альянса преобладали во время холодной войны и адаптировались к принципиально другой среде в эпоху, которая настала после", - говорится в докладе.

Отметим, что в каждом из трех сценариев РФ рассматривается в качестве противника. В НАТО считают, что "российская угроза" - единственный способ оправдать усиление организации.

Согласно докладу, при хорошем сценарии НАТО сможет справиться со всеми стоящими перед ним вызовами и разработать новую стратегию, чтобы наилучшим образом справиться с изменяющейся картиной в геополитике. Эксперты считают, что альянс должен внести вклад в отношения между ведущими мировыми странами, как в военном, так и в политическом плане.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Черном море находятся корабли НАТО: по состоянию на 1 апреля 2019 года вместе шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2) находятся в море.

В Минобороны Украины заявили, что пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе.



