НАТО розробило три сценарії майбутнього військового блоку

Оборонний коледж НАТО підготував сценарії розвитку військового блоку напередодні 70-ї річниці утворення Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь, розміщену на офіційному сайті навчального закладу.

Автори доповіді пропрацювали три шляхи розвитку - "хороший", "поганий" і "жахливий".

"Оцінка діяльності НАТО за 70 років - позитивна. Сили альянсу переважали під час холодної війни і адаптувалися до принципово іншої середовищі в епоху, що настала після", - йдеться в доповіді.

Відзначимо, що в кожному з трьох сценаріїв РФ розглядається в якості супротивника. У НАТО вважають, що "російська загроза" - єдиний спосіб виправдати посилення організації.

Відповідно доповіді, при хорошому сценарії НАТО зможе впоратися з усіма завданнями, що стоять перед ним і розробити нову стратегію, щоб найкращим чином впоратися із змінною картиною в геополітиці. Експерти вважають, що альянс повинен внести вклад у відносини між провідними світовими країнами, як у військовому, так і в політичному плані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Чорному морі знаходяться кораблі НАТО: станом на 1 квітня 2019 року разом шість фрегатів 2-й\ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2) знаходяться в море.

У Міноборони України заявили, що перебування кораблів ВМС НАТО в Одесі демонструє реальну допомогу НАТО Україні у забезпеченні безпеки судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні.