Корабли НАТО в Одессе демонстрируют помощь Украине, - Полторак

Фото: корабли НАТО в Одессе (facebook.com/generalpoltorak)

Главная цель визита - проведение совместных учений с Украиной

Пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Степана Полторака в Facebook.

Он отметил прибытие в порт Одесса фрегатов Королевских ВМС Канады "Торонто" и ВМС Испании "Санта Мария" из состава группы кораблей Альянса состоялось накануне праздника - 70-й годовщины со дня подписания Североатлантического договора.

"В программе сотрудничества Украины со странами Альянса, этот заход кораблей в порт Одессы был предусмотрен, главная цель его проведения совместной подготовки и учений по плану стран-партнеров. В то время, когда ситуация в Черном и Азовском морях является чрезвычайно опасной, такая мера является сигналом настоящей поддержки Украины, является сигналом поддержки ВМС ВС Украины в процессе их реформирования", - подчеркнул Полторак.

Он также отметил, что это очень важный шаг со стороны НАТО по организации взаимодействия: для того, чтобы достичь критериев Альянса, Украине необходимо достичь максимальной совместимости в ходе выполнения боевых задач.

РБК-Украина писало, что в Черном море находятся корабли НАТО: по состоянию на 1 апреля 2019 года вместе шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2) находятся в море.

Ранее сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите нато 3-4 апреля в Вашингтоне намерены рассмотреть и одобрить пакет заходів, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе.