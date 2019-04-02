В Черном море находится шесть кораблей НАТО

Фото: корабль НАТО (mil.gov.ua)

Такое количество кораблей является беспрецедентным фактом

В Черном море находятся корабли НАТО: по состоянию на 1 апреля 2019 года одновременно шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2) находятся в море. Об этом сообщает главный редактор информагентства Black Sea News Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такое присутствие является беспрецедентным фактом.

"Мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews.net сообщает о беспрецедентном факте: на 1 апреля 2019 года в Черном море находятся одновременно 6 фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2)", - написал Клименко.

Он отметил, что накануне утром в Одессу зашли фрегат Королевских ВМС Канады HMCS "Toronto" (FFH 333) и фрегат ВМС Испании ESPS "Santa Maria" (F-81). Затем в грузинский порт Поти зашли фрегат HNLMS Evertsen (Нидерланды), фрегат TCG Yildirim (Турция), фрегат BGS DRAZKI (Болгария) и фрегат ROS Regele Ferdinand (Румыния).

Следует добавить, что корабли НАТО останутся в порту Поти до 4 апреля и вместе с департаментом береговой охраны МВД Грузии примут участие в морских учениях.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море. Он подчеркивал, что решение может быть принято 3-4 апреля на встрече министров иностранных дел стран альянса.

Как писало РБК-Украина ранее, два корабля НАТО, а именно испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto, зашли в одесский морской порт.