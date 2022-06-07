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НАТО проведет военные учения в Турции

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Анкара, Вторник 07 июня 2022 03:56
НАТО проведет военные учения в Турции Фото: НАТО проведет военные учения в Турции (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На фоне разногласий в связи с принятием в НАТО Швеции и Финляндии Североатлантический альянс проведет в Турции военные учения. Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) запланированы с 20 по 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Учения пройдут на 3-й главной реактивной базе в городе Конья.

В министерстве обороны Турции уточнили, что учения планируется провести совместно с маневрами International Anatolian Eagle-2022.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия не успеют вступить в НАТО в ходе июньского саммита в Мадриде.

Турция обвиняет эти страны в поддержки терроризма, известно, что стороны пока не достигли компромисса в вопросе вступления скандинавских стран в НАТО.

Напомним, в Балтийском море начались двухнедельные военно-морские учения НАТО BALTOPS-22 с участием Финляндии и Швеции, заявивших о намерении вступить в альянс. В них задействованы 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 тысяч моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран, в том числе из Финляндии и Швеции.

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