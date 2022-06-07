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НАТО проведе військові навчання в Туреччині

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Анкара, Вівторок 07 червня 2022 03:56
НАТО проведе військові навчання в Туреччині Фото: НАТО проведе військові навчання в Туреччині (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На тлі розбіжностей у зв'язку з прийняттям в НАТО Швеції і Фінляндії Північноатлантичний альянс проведе в Туреччині військові навчання. Ramstein Dust II - 2022 (RADU II-22) заплановані з 20 по 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Навчання відбудуться на 3-й головній реактивній базі в місті Конья.

У міністерстві оборони Туреччини уточнили, що навчання планується провести спільно з маневрами International Anatolian Eagle-2022.

Раніше стало відомо, що Швеція і Фінляндія не встигнуть вступити в НАТО в ході червневого саміту в Мадриді.

Туреччина звинувачує ці країни в підтримці тероризму, відомо, що сторони поки не досягли компромісу у питанні вступу скандинавських країн до НАТО.

Нагадавши, у Балтійському морі почалися двотижневі Військово-морські навчання НАТО BALTOPS-22 за участю Фінляндії і Швеції, які заявили про намір вступити в альянс. У них залучені 45 кораблів, 75 літаків і понад 7 тисяч моряків, льотчиків і морських піхотинців з 16 країн, у тому числі з Фінляндії та Швеції.

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