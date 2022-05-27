ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Швеция и Финляндия не достигли значительного прогресса с Турцией по НАТО, - Reuters

Новина українською →
Анкара , Пятница 27 мая 2022 15:53
Швеция и Финляндия не достигли значительного прогресса с Турцией по НАТО, - Reuters Фото: Швеция и Финляндия не достигли значительного прогресса с Турцией по НАТО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Переговоры между Турцией и делегациями Швеции и Финляндии, состоявшиеся на этой неделе, мало продвинулись в преодолении возражений Анкары против вступления скандинавских стран в НАТО. Пока не известно, когда продолжаться переговоры между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это непростой процесс. Они должны предпринять конкретные шаги, что будет непросто. Дальнейшие переговоры будут продолжаться. Но дата не кажется очень близкой", - заявил высокопоставленный турецкий чиновник.

Источник издания, близкий к ситуации, сказал, что переговоры не дали явного прогресса и закончились без каких-либо сроков продолжения, что повышает вероятность того, что Турция может по-прежнему выступать против предложения статуса кандидата Швеции и Финляндии на саммите в Мадриде в конце июня.

Пятичасовые обсуждения были сердечными и включали отдельные заседания между турецкими чиновниками и коллегами из двух скандинавских стран, после чего состоялись трехсторонние переговоры со всеми сторонами.

Третий источник издания сообщил, что турецкие чиновники преуменьшили перспективы достижения соглашения до саммита в Мадриде.

Отметим, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

Он также заявил, вряд ли Швеция и Финляндия смогут получить статус кандидата на членство в НАТО на саммите в июне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Финляндия Турция
NEWS
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада