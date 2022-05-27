Швеция и Финляндия не достигли значительного прогресса с Турцией по НАТО, - Reuters
Переговоры между Турцией и делегациями Швеции и Финляндии, состоявшиеся на этой неделе, мало продвинулись в преодолении возражений Анкары против вступления скандинавских стран в НАТО. Пока не известно, когда продолжаться переговоры между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это непростой процесс. Они должны предпринять конкретные шаги, что будет непросто. Дальнейшие переговоры будут продолжаться. Но дата не кажется очень близкой", - заявил высокопоставленный турецкий чиновник.
Источник издания, близкий к ситуации, сказал, что переговоры не дали явного прогресса и закончились без каких-либо сроков продолжения, что повышает вероятность того, что Турция может по-прежнему выступать против предложения статуса кандидата Швеции и Финляндии на саммите в Мадриде в конце июня.
Пятичасовые обсуждения были сердечными и включали отдельные заседания между турецкими чиновниками и коллегами из двух скандинавских стран, после чего состоялись трехсторонние переговоры со всеми сторонами.
Третий источник издания сообщил, что турецкие чиновники преуменьшили перспективы достижения соглашения до саммита в Мадриде.
Отметим, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.
Он также заявил, вряд ли Швеция и Финляндия смогут получить статус кандидата на членство в НАТО на саммите в июне.
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