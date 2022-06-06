В Балтийском море начались учения НАТО с участием Финляндии и Швеции

В Балтийском море начались двухнедельные военно-морские учения НАТО BALTOPS-22 с участием Финляндии и Швеции. Ранее две страны заявили о намерении вступить в альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS .

По данным издания, в них задействованы 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 тысяч моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран, в том числе из Финляндии и Швеции.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что главная цель учений - продемонстрировать солидарность США и НАТО с Финляндией и Швецией.

Милли подчеркнул, что Балтийское море является "стратегически важным водоемом" и "одним из величайших морских путей мира".

Завершение BALTOPS-22 запланировано на 17 июня в немецком порту Киль.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция и Финляндия не успеют вступить в НАТО в ходе июньского саммита в Мадриде.

Турция обвиняет эти страны в поддержки терроризма, известно, что стороны пока не достигли компромисса в вопросе вступления скандинавских стран в НАТО.

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