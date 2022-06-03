Финляндию и Швецию не смогут принять в НАТО на саммите в июне, - МИД Польши
НАТО не сможет принять Финляндию и Швецию в альянс на предстоящем саммите в июне. Этот процесс может затянуться на несколько месяцев.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.
"Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это намного более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев", - сказал он.
При этом представитель МИД Польши считает, что Турция не сможет заблокировать членство Финляндии и Швеции. По его мнению, Анкара выдвинет условия, поэтому НАТО продолжает вести переговоры.
Напомним, что Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО и обвиняет скандинавские страны в поддержке курдского терроризма.
Поэтому НАТО созывает встречу дипломатов Турции, Швеции и Финляндии.
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