Финляндию и Швецию не смогут принять в НАТО на саммите в июне, - МИД Польши

НАТО не сможет принять Финляндию и Швецию в альянс на предстоящем саммите в июне. Этот процесс может затянуться на несколько месяцев.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF .

"Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это намного более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев", - сказал он.

При этом представитель МИД Польши считает, что Турция не сможет заблокировать членство Финляндии и Швеции. По его мнению, Анкара выдвинет условия, поэтому НАТО продолжает вести переговоры.