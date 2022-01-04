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НАТО проведет экстренную встречу из-за наращивания войск РФ у границ Украины

Автор: Мария Кучерявец

Североатлантический совет соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России у украинских границ. Оно запланировано на 7 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Внеочередное виртуальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в формате видеотелеконференции в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и безопасности Европы в целом", - говорится в сообщении.

Известно, что встреча начнется 7 января 2022 года в 14:00 и пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Напомним, в Альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года.

Добавим, Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с группой "Бухарестской девятки", представляющей восточный фланг НАТО - стороны обсудили расположение российских военных на границе с Украиной.

Также стало известно, что Блинкен провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров, среди прочего, они обсудили ситуацию вокруг Украины.

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