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Блинкен с "Бухарестской девяткой" обсудил ситуацию на границе Украины

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Понедельник 03 января 2022 22:37
Блинкен с "Бухарестской девяткой" обсудил ситуацию на границе Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с группой "Бухарестской девятки", представляющей восточный фланг НАТО. В частности, стороны обсудили расположение российских военных на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее военное строительство России вдоль границы Украины, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников, а также трансатлантическое сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Также Блинкен подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами, поскольку Госдеп работает над деэскалацией посредством сдерживания, обороны и диалога.

"Они также подчеркнули свою солидарность с Литвой перед лицом эскалации политического давления и экономического принуждения со стороны Китая. Секретарь подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и Статье 5 НАТО", - говорится в сообщении.

Отметим, что в "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Напомним, ранее ситуацию вокруг Украины Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции.

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