США и Турция обсудили ситуацию вокруг Украины
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров среди прочего они обсудили ситуацию вокруг Украины
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации действий в связи с угрозой российской эскалации в Украине", - говорится в сообщении.
Также они обсудили вопросы, связанные с Сомалийским полуостровом, назначение Турцией специального посланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией и возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня нет угрозы открытого нападения России.
Кроме того, по данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысяч военных в пределах 200 километров от границы.
Добавим, что британская компания Janes, специализирующаяся на обороне и разведке, опубликовала анализ концентрации российских войск у границы Украины.