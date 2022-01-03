США и Турция обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров среди прочего они обсудили ситуацию вокруг Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации действий в связи с угрозой российской эскалации в Украине", - говорится в сообщении.

Также они обсудили вопросы, связанные с Сомалийским полуостровом, назначение Турцией специального посланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией и возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.