НАТО проведе екстрену зустріч через нарощування військ РФ біля кордонів України

Північноатлантична рада збереться на позачергове засідання, щоб, зокрема, обговорити нарощування військової потужності Росії біля українських кордонів. Воно заплановане на 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

"Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї і безпеку Європи загалом", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що зустріч розпочнеться 7 січня 2022 року о 14:00 та пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.