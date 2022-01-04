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НАТО проведе екстрену зустріч через нарощування військ РФ біля кордонів України

Автор: Марія Кучерявець

Північноатлантична рада збереться на позачергове засідання, щоб, зокрема, обговорити нарощування військової потужності Росії біля українських кордонів. Воно заплановане на 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

"Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї і безпеку Європи загалом", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що зустріч розпочнеться 7 січня 2022 року о 14:00 та пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Нагадаємо, в Альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія-НАТО 12 січня 2022 року.

Додамо, Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою "Бухарестської дев'ятки", що представляє східний фланг НАТО - сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною.

Також стало відомо, що Блінкен провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. В ході переговорів серед іншого вони обговорили ситуацію навколо України.

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