НАТО пропонують створити "банк" для "захисту від Трампа" колективної безпеки
Європі, Великій Британії та Україні необхідно терміново забезпечити "захист від Трампа" своєї колективної безпеки, створивши "банк НАТО" для підтримки витрат на оборону, йдеться у доповіді британських та німецьких аналітичних центрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У доповіді йдеться, що європейцям доведеться визнати реальність того, що якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах наступного місяця, він може швидко скоротити витрати США на оборону в Європі, спробувати нав'язати Україні мирну угоду, яка залишить частину її території в руках Росії, та навіть повністю вийти із НАТО.
Такі кроки матимуть величезні наслідки для обміну розвідданими та життєздатності статті 5 – найважливішого положення НАТО про колективну самооборону.
Доповідь підготовлена проектом "Нова дипломатія", консультантом якого є сер Девід Меннінг, колишній посол Великобританії у Вашингтоні, та Фондом Фрідріха Еберта, пов'язаним із Соціал-демократичною партією (СДП) канцлера Олафа Шольца.
Трамп заявив, що якщо він переможе на виборах у США, то скаже Україні, що їй доведеться укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Залишилося всього три місяці, щоб переконати його, що ціна миру, яку, ймовірно, вимагатиме Кремль, є неприйнятною, йдеться у звіті.
Щоб пом'якшити наслідки другого президентства Трампа, країни НАТО повинні підтримати створення союзної багатосторонньої кредитної установи на практиці банку НАТО, йдеться в документі. Це могло б "заощадити країнам мільйони на закупівлі необхідного обладнання, запропонувати низькі відсоткові ставки за кредитами членам альянсу та запровадити нову лінію фінансування з більш тривалими термінами погашення. Банк фінансуватиметься за рахунок початкових підписок членів НАТО в обмін на статутний капітал".
План Трампу для України
Автори прогнозують, що мирний план Трампа для України, швидше за все, провалиться, оскільки Росія хоче більшого, ніж усвідомлює Трамп, а йому може бути надто складно ігнорувати опір передбачуваній капітуляції.
Доктор Джейд МакГлінн, один із авторів доповіді з New Diplomacy Project, заявила: "Уряду Великобританії та європейським лідерам необхідно зараз активно розглянути заходи щодо превентивної підтримки України у разі переобрання Трампа у листопаді".
Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що добре знає як Путіна, так і президента України Володимира Зеленського. Він сказав, що планує зв'язатися з ними у разі перемоги на виборах , щоб "добитися переговорів про мир".
Детальніше про план Трампа по Україні читайте у матеріалі РБК-Україна.
Politico писало, що Трамп у разі повернення на посаду президента навряд чи виведе США з НАТО, але почне "радикальну переорієнтацію" альянсу.
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