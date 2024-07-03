Якщо Трамп переможе, на НАТО чекає "радикальна переорієнтація", - Politico

Дональд Трамп у разі повернення на пост президента навряд чи виведе США з НАТО, але здійснить "радикальну переорієнтацію" альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання посилаючись на консультантів Трампа пише, що передбачуваний зсув включатиме значне та суттєве скорочення ролі США у сфері безпеки. Так, Америка замість того, щоб бути основним постачальником бойової сили в Європі, може стати кимось, хто надає підтримку лише під час кризи.

Інша частина плану Трампа, що формується - це дворівнева система НАТО. Ця ідея означає, що країни-члени, які ще не досягли мети витрачати 2% ВВП на оборону, "не користуватимуться щедрістю та гарантіями безпеки США".

Також за словами людей з команди Дональда Трампа, США "збережуть свою ядерну парасольку над Європою", військово-повітряні, а також військово-морські сили та бази у Німеччині, Британії та Туреччині. Проте основні сили піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення та артилерії зрештою перейдуть у зону відповідальності європейців.