НАТО предлагают создать "банк" для "защиты от Трампа" коллективной безопасности

Европе, Великобритании и Украине необходимо срочно обеспечить "защиту от Трампа" своей коллективной безопасности, создав "банк НАТО" для поддержки расходов на оборону, говорится в докладе британских и немецких аналитических центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В докладе говорится, что европейцам придется признать реальность того, что если Дональд Трамп победит на президентских выборах в следующем месяце, он может быстро сократить расходы США на оборону в Европе, попытаться навязать Украине мирное соглашение, которое оставит часть ее территории в руках России, и даже полностью выйти из НАТО.

Такие шаги будут иметь огромные последствия для обмена разведданными и жизнеспособности статьи 5 — важнейшего положения НАТО о коллективной самообороне.

Доклад подготовлен проектом "Новая дипломатия", консультантом которого является сэр Дэвид Мэннинг, бывший посол Великобритании в Вашингтоне, и Фондом Фридриха Эберта, связанным с Социал-демократической партией (СДП) канцлера Олафа Шольца.

Трамп заявил, что если он победит на выборах в США, то скажет Украине, что ей придется заключить сделку с российским диктатором Владимиром Путиным. Осталось всего три месяца, чтобы убедить его, что цена мира, которую, вероятно, потребует Кремль, неприемлема, говорится в отчете.

Чтобы смягчить последствия второго президентства Трампа, страны НАТО должны поддержать создание союзного многостороннего кредитного учреждения, на практике банка НАТО, говорится в документе. Это могло бы "сэкономить странам миллионы на закупках необходимого оборудования, предложить низкие процентные ставки по кредитам членам альянса и ввести новую линию финансирования с более длительными сроками погашения. Банк будет финансироваться за счет первоначальных подписок членов НАТО в обмен на уставной капитал".

План Трампа для Украины

Авторы прогнозируют, что мирный план Трампа для Украины, скорее всего, провалится, поскольку Россия хочет большего, чем осознает Трамп, а ему может быть слишком сложно игнорировать сопротивление предполагаемой капитуляции.

Доктор Джейд МакГлинн, один из авторов доклада из New Diplomacy Project, заявила: «Правительству Великобритании и европейским лидерам необходимо сейчас активно рассмотреть меры по превентивной поддержке Украины в случае переизбрания Трампа в ноябре".