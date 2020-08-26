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НАТО призвало расследовать возможное отравление Навального

Автор: Игорь Литвиненко

Столтенберг верит выводам немецких врачей об отравлении российского оппозиционера

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал начать расследование в связи с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. При этом Столтенберг назвал вызывающими доверие выводы немецких врачей, которые выявили в организме Навального токсичную субстанцию.

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Об этом Столтенберг заявил в Берлине, передает Reuters.

"У нас нет причин сомневаться в выводах врачей больницы, и сейчас нам нужно прозрачное расследование, чтобы выяснить, что произошло, и привлечь виновных к ответственности", - сказал генсек НАТО.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа. По информации его пресс-секретаря, оппозиционер был отравлен. При этом российские врачи заявили, что в организме Навального не выявили ядов, а причиной ухудшения состояния могло стать нарушение обмена веществ. Спустя два дня он был транспортирован в клинику в Германии.

Как писало РБК-Украина, немецкие врачи заявили, что Навального отравили веществом группы "холинэстеразы".

При этом у Путина считают, что пока нет повода для уголовного расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным.

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