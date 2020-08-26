Тон Меркель в отношении РФ ужесточился из-за ситуации с Навальным, - Bloomberg

Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Меркель недовольна реакцией Путина на возможное отравление Навального

Тон канцлера Германии Ангелы Меркель стал более жестким в отношении России на фоне возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, Меркель недовольна реакцией президента РФ Владимира Путина на данную ситуацию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Меркель.

Издание сообщает, что Меркель является ключевым каналом связи между Путиным и Евросоюзом. При этом она разочарована тем, что президент РФ не проявил гибкости в деле с возможным отравлением Навального.

"Хотя Меркель склонна тщательно выбирать язык, ее тон в отношении России стал жестче. Менее чем через два часа после того, как врачи в Берлине определили, что Навальный, известный критик Путина, вероятно, был отравлен, Меркель потребовала от Путина "в срочном порядке полностью расследовать этот акт" и выявить причастных к этому", - сообщает Bloomberg.

По словам источников, скорость, с которой она ответила, должна была дать Кремлю сигнал о том, насколько серьезно Меркель относится к этому вопросу.

"Доверие между Меркель и Путиным находится на рекордно низком уровне, и отношения продолжали ухудшаться после аннексии Путиным Крымского полуострова у Украины в 2014 году и его поддержки украинских сепаратистов на востоке Донбасса", - сообщает издание.

Отмечается, что в связи с этим возможно ослабление поддержки со стороны Германии российского газопровода "Северный поток-2", против которого выступает большинство европейских стран.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Спустя два дня он был транспортирован в клинику в Германии. При этом российские врачи заявили, что в организме Навального не выявили ядов, а причиной ухудшения состояния могло стать нарушение обмена веществ.

В свою очередь немецкие врачи заявили, что Навального отравили веществом группы "холинэстеразы".

При этом у Путина заявили, что пока нет повода для уголовного расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным.