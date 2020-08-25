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У Путина отреагировали на отравление Навального

Москва, Вторник 25 августа 2020 13:03
У Путина отреагировали на отравление Навального
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Кремль не понимает спешки при озвучивании в ФРГ версии об отравлении Навального

У президента России Владимира Путина пока не видит повода для уголовного расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Расследование начнут, если будет установлен факт отравления каким-либо определенным веществом.

Об сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он считает "пустым шумом" обвинения в адрес властей РФ в отравлении Навального. Песков говорит, что снижение уровня холинэстеразы у Навального было установлено медиками в Омске в первые часы, а в заявлении немецкой клиники нет ничего нового.

Он заявил, что Кремль не понимает спешки при озвучивании в ФРГ версии об отравлении Навального.

Напомним, российские врачи не соглашаются с выводами специалистов немецкой клиники "Шарите" об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Отметим, врачи "Шарите" заявили, что Навального отравили ингибиторами холинэстеразы.

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