У Путина отреагировали на отравление Навального

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Кремль не понимает спешки при озвучивании в ФРГ версии об отравлении Навального

У президента России Владимира Путина пока не видит повода для уголовного расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Расследование начнут, если будет установлен факт отравления каким-либо определенным веществом.

Об сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он считает "пустым шумом" обвинения в адрес властей РФ в отравлении Навального. Песков говорит, что снижение уровня холинэстеразы у Навального было установлено медиками в Омске в первые часы, а в заявлении немецкой клиники нет ничего нового.

Он заявил, что Кремль не понимает спешки при озвучивании в ФРГ версии об отравлении Навального.

Напомним, российские врачи не соглашаются с выводами специалистов немецкой клиники "Шарите" об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Отметим, врачи "Шарите" заявили, что Навального отравили ингибиторами холинэстеразы.