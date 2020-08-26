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НАТО закликало розслідувати можливе отруєння Навального

Автор: Игорь Литвиненко

Столтенберг вірить висновками німецьких лікарів про отруєння російського опозиціонера

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав почати розслідування у зв'язку з можливим отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. При цьому Столтенберг назвав викликають довіру висновки німецьких лікарів, які виявили в організмі Навального токсичну субстанцію.

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Про це Столтенберг заявив у Берліні, передає Reuters.

"У нас немає причин сумніватися у висновках лікарів лікарні, і зараз нам потрібно прозоре розслідування, щоб з'ясувати, що сталося, і притягнути винних до відповідальності", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. За інформацією його прес-секретаря, опозиціонер був отруєний. При цьому російські лікарі заявили, що в організмі Навального не виявили отрут, а причиною погіршення стану могло стати порушення обміну речовин. Через два дні він був транспортований в клініку в Німеччині.

Як повідомляло РБК-Україна, німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли речовиною групи "холінестерази".

При цьому у Путіна вважають, що поки немає приводу для кримінального розслідування того, що сталося з опозиціонером Олексієм Навальним.

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