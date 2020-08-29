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В НАТО призвали Эрдогана урегулировать конфликт с Грецией в Средиземном море

Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил в пятницу по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом последние события в восточном Средиземноморье, Стороны обсудили действие механизмов по устранению конфликтов для предотвращения инцидентов и несчастных случаев.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь подтвердил важность диалога и деэскалации и подчеркнул, что ситуация должна быть урегулирована в духе союзнической солидарности и в соответствии с международным правом.

"Господин Столтенберг также напомнил, что Турция и Греция были приверженными союзниками по НАТО в течение десятилетий, работая вместе со всеми другими союзниками над решением общих проблем безопасности", - сказано в коммюнике.

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В нем также отмечается, что этот разговор генсека НАТО последовал за его недавним обсуждением ситуации в восточном Средиземноморье с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и с министрами иностранных дел и обороны Греции.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Напомним, Греция, Кипр, Италия и Франция начали военные учения ради преодоления растущей напряженности в Средиземном море между Грецией и Турцией.

Кроме того, Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле их острова.

Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.

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