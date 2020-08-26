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Греция, Кипр, Италия и Франция начали военные учения в Средиземном море

Среда 26 августа 2020 12:35
Греция, Кипр, Италия и Франция начали военные учения в Средиземном море
Фото: военные учения в Средиземном море (ekathimerini.com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 26 августа, Греция, Кипр, Италия и Франция начали военные учения, которые продлятся до 28 августа. Такое сотрудничество четырех стран было согласовано ради преодоления растущей напряженности в Средиземном море.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, военные учения, которые получили название Eunomia, проходят на юге от острова Крит. Ранее три французские истребители Rafael и три греческих самолета F-16 прибыли на авиабазу Андреас Папандреу в Пафосе в ожидании воздушных учений.

Напомним, недавние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье вблизи острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией, которая считает, что зона вблизи острова Кастеллоризо, где Турция хочет осуществлять исследования, входит в ее континентальный шельф.

Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования. После этого греческая сторона объявила, что приводит армию в повышенную боевую готовность и анонсировала военные учения с привлечением флота и авиации.

Кроме того, Греция выразила демарш Турции из-за исследования возле их острова.

Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.

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