Греция, Кипр, Италия и Франция начали военные учения в Средиземном море

Фото: военные учения в Средиземном море (ekathimerini.com)

Сегодня, 26 августа, Греция, Кипр, Италия и Франция начали военные учения, которые продлятся до 28 августа. Такое сотрудничество четырех стран было согласовано ради преодоления растущей напряженности в Средиземном море.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, военные учения, которые получили название Eunomia, проходят на юге от острова Крит. Ранее три французские истребители Rafael и три греческих самолета F-16 прибыли на авиабазу Андреас Папандреу в Пафосе в ожидании воздушных учений.

Напомним, недавние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье вблизи острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией, которая считает, что зона вблизи острова Кастеллоризо, где Турция хочет осуществлять исследования, входит в ее континентальный шельф.

Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования. После этого греческая сторона объявила, что приводит армию в повышенную боевую готовность и анонсировала военные учения с привлечением флота и авиации.

Кроме того, Греция выразила демарш Турции из-за исследования возле их острова.

Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.