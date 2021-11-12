В НАТО призвали Беларусь не создавать миграционный кризис на границах со странами ЕС

Североатлантический совет НАТО сделал заявление по поводу миграционного кризиса на европейских внешних границах, который искусственно создает Беларусь. Альянс призывает белорусский режим остановиться и не обострять ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз НАТО .

Напомним, белорусские силовики стянули к границе с Польшей сотни нелегальных мигрантов, которых привезли в Беларусь рейсами из стран Ближнего Востока. Уже несколько дней мигранты пытаются прорваться через границу, чтобы попасть в Европу.

Как писало РБК-Украина, ранее США, Британия и страны ЕС заявили, что осуждают Беларусь за использование мигрантов в политических целях.