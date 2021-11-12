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В НАТО призвали Беларусь не создавать миграционный кризис на границах со странами ЕС

Автор: Дмитрий Левицкий

Североатлантический совет НАТО сделал заявление по поводу миграционного кризиса на европейских внешних границах, который искусственно создает Беларусь. Альянс призывает белорусский режим остановиться и не обострять ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз НАТО.

Напомним, белорусские силовики стянули к границе с Польшей сотни нелегальных мигрантов, которых привезли в Беларусь рейсами из стран Ближнего Востока. Уже несколько дней мигранты пытаются прорваться через границу, чтобы попасть в Европу.

Как писало РБК-Украина, ранее США, Британия и страны ЕС заявили, что осуждают Беларусь за использование мигрантов в политических целях.

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