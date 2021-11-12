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В НАТО закликали Білорусь не створювати міграційну кризу на кордонах з країнами ЄС

Автор: Дмитро Левицький

Північноатлантична рада НАТО зробила заяву з приводу міграційної кризи на європейських зовнішніх кордонах, яку штучно створює Білорусь. Альянс закликає білоруський режим зупинитися та не загострювати ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз НАТО.

Нагадаємо, білоруські силовики стягнули до кордону з Польщею сотні нелегальних мігрантів, яких привезли в Білорусь рейсами з країн Близького Сходу. Вже декілька днів мігранти намагаються прорватися через кордон, щоб потрапити в Європу.

Як писало РБК-Україна, раніше США, Британія та країни ЄС заявили, що засуджують Білорусь за використання мігрантів у політичних цілях.

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