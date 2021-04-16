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НАТО призвала Россию отказаться от ограничения судоходства в Черном море

Автор: РБК-Украина

НАТО призвала Россию отказаться от ограничения судоходства в некоторых районах Черного моря и обеспечить свободу прохода торговых судов. В альянсе назвали это решение российских властей "неоправданным шагом".

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Она отметила, что Россия планирует ограничить судоходство в некоторых районах Черного моря, в частности, возле Керченского пролива. "Это неоправданный шаг, который является частью дестабилизирующего поведения. Мы призываем Россию предоставить свободу судоходства", - добавила Лунгеску.

По ее словам, НАТО и союзники альянса не признают и собираются признавать незаконную аннексию Крыма.

Напомним, 15 апреля стало известно, что Россия закроет часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта со следующей недели до октября 2021 года. В Украине назвали такие действия России грубейшим нарушением международного права.

На намерения России закрыть часть Черного моря отреагировали и в Европейском союзе.

Кроме того, временно поверенная США в ОБСЕ Кортни Остриан отреагировала на то, что Россия решила закрыть часть Черного моря для проведения военных учений. По ее словам, Вашингтон разделяет обеспокоенность Украины по поводу действий РФ.

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Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияУкраинаКрымЧерное море
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