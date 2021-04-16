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НАТО закликало Росію відмовитися від обмеження судноплавства в Чорному морі

Автор: РБК-Україна

НАТО закликало Росію відмовитися від обмеження судноплавства в деяких районах Чорного моря і забезпечити свободу проходу торгових судів. В альянсі назвали це рішення російської влади "невиправданим кроком".

Про це в Twitter повідомила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.

Вона зазначила, що Росія планує обмежити судноплавство в деяких районах Чорного моря, зокрема, біля Керченської протоки. "Це невиправданий крок, який є частиною дестабілізуючого поведінки. Ми закликаємо Росію надати свободу судноплавства", - додала Лунгеску.

За її словами, НАТО і союзники альянсу не визнають і збираються визнавати незаконну анексію Криму.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що Росія закриє частину Чорного моря поблизу Керченської протоки для іноземних військових кораблів. Акваторія буде закрита з наступного тижня до жовтня 2021 року. В Україні назвали такі дії Росії грубим порушенням міжнародного права.

На наміри Росії закрити частину Чорного моря відреагували і в Європейському союзі.

Крім того, тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан відреагувала на те, що Росія вирішила закрити частину Чорного моря для проведення військових навчань. За її словами, Вашингтон поділяє стурбованість України з приводу дій РФ.

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Новини України НАТОРосійська ФедераціяУкраїнаКримЧорне море
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